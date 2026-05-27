Слюсарь: в ходе отражения атаки на Таганрог уничтожена ракета

В ходе отражения воздушной атаки на территорию Ростовской области сегодня утром была успешно нейтрализована ракета над городом Таганрог. Об этом сообщает Юрий Слюсарь.
В результате падения фрагментов ракеты произошло возгорание автомобилей, расположенных на улице Циолковского. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия на месте происшествия.
Информация о наличии пострадавших в настоящий момент уточняется.
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.