Чат-бот «Моё здоровье» из Новосибирской области вошёл в топ-5 лучших в России

Новосибирский чат-бот для записи к врачу «Моё здоровье. Новосибирская область» вошёл в пятёрку лучших региональных сервисов России, заняв почётное четвёртое место.
Об этом сообщили в областном министерстве здравоохранения. Сервис был запущен 1 октября 2025 года и с тех пор стремительно набрал популярность среди жителей региона. Только за первые месяцы работы через мессенджер MAX горожане записались на приём к специалистам более 140 тысяч раз.
Особенно активными пользователи оказались в апреле 2026 года, когда за месяц через бота обратились к врачам свыше 37 тысяч пациентов. Чат-бот позволяет не только записываться на приём, но и переносить или отменять визит, уточнять время, вызывать доктора на дом, а также получать оперативные консультации по медицинским вопросам.