НАТО трясет от ответа за Калининград: супероружие выжгло базы за секунды

Вечером 25 мая в аэропорту Храброво Калининградской области ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Чуть позже был объявлен план «Ковер» — специальный алгоритм действий сил ПВО при обнаружении беспилотных летательных аппаратов.
Опасность распространили на весь регион. Самолёты кружили в небе, пассажиры томились в ожидании. Этот случай стал первым с начала 2022 года. И он вызвал множество вопросов.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда летели дроны, а также объяснил, каким будет ответ России на эту провокацию.
Откуда прилетела угроза: Литва как плацдарм.
Главный вопрос, который волновал всех: откуда летели дроны?
«Беспилотники в сторону Калининградской области могли лететь через Прибалтику, вероятнее всего, через Литву. Калининградская область граничит с Польшей и Литвой. Вряд ли беспилотники летели через Польшу. А в Литве они постоянно падают, литовцы не раз объявляли тревогу», — пояснил военный эксперт.
Выбор Литвы не случаен. Эта страна, как и другие прибалтийские республики, давно превратилась в плацдарм для антироссийской деятельности. Литовское воздушное пространство, по мнению экспертов, используется для транзита беспилотников.
Тем более что ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис сделал громкое заявление: у НАТО якобы есть средства для удара по военной инфраструктуре России в Калининградской области. В Москве на это отреагировали незамедлительно. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления Литвы «находящимися на грани безумия». А теперь — новая провокация. Угроза с воздуха, исходящая с того же направления.
Ответ России: Киев заплатит за калининградскую провокацию.
Киевский режим получит жесткий ответ за попытку атаковать беспилотниками Калининградскую область. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что последует за атакой. По его мнению, медлить с реакцией не будут.
«Ответными мерами могут стать удары по военным объектам в Киеве. Это будет самый главный ответ. Не исключено, что они скоро начнутся и будут продолжаться постоянно», — пояснил военный эксперт.
Россия не оставляет подобные инциденты без последствий. Каждая атака на её территорию — будь то обстрел Белгорода или налет дронов на Подмосковье — получает асимметричный, но болезненный ответ.
Калининград — особая тема. Это эксклав, окружённый странами НАТО, и любая угроза в его адрес воспринимается в Москве как вызов национальной безопасности. Удары по Киеву в данном случае — не просто месть, а демонстрация силы. Показать, что даже в самом центре Украины нет безопасных мест, а любой, кто причастен к провокациям, будет найден и наказан.
Провокация на грани безумия.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее прокомментировал заявления Латвии об ударах по Калининграду. Комментируя запрос журналистов о том, не допускает ли его литовский коллега излишней вольности в подобных высказываниях, российский дипломат отметил, что данные заявления носят демонстративный характер и призваны лишь подтвердить своё существование.
Иными словами, в Кремле прекрасно понимают, что Прибалтика сама по себе не представляет военной угрозы. Но она может стать трамплином для украинских дронов.
Удары по объектам ВСУ в Киеве и других городах Украины — это не только расплата за атаку на Калининград, но и сигнал Западу: любые попытки использовать территорию стран НАТО для войны против России будут пресечены. И не важно, кто именно запускает дроны — украинские операторы или натовские инструкторы. Ответ будет одинаково жёстким.
Ответ РФ по всей Украине: хроника возмездия.
И ответ не заставил себя ждать. Сразу после инцидента российские военные нанесли серию ударов по объектам на территории Украины. Цели были выбраны не случайно: логистические центры, места дислокации техники, пункты управления ВСУ.
Вечером 25 мая взрывы прогремели в Сумах, Ромнах, Степановке Сумской области, а также в Днепропетровской области, Одессе, Полтаве и Харьковской области. Особенно мощные удары наносились по Одессе и Каменскому — там работали «Искандеры». В Сумской и Харьковской областях активно использовались БПЛА «Герань» и УМПК.
Ночью 26 мая атаки продолжились. Удары УМПК наносились по Донбассу, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областям. Каждый взрыв — это ответ на калининградскую провокацию.
Ответные удары по Киеву, Одессе, Сумам, Харькову и другим городам уже начались. И это только начало. Как заявил Дандыкин, удары могут стать постоянными. А значит, украинской армии и её западным покровителям стоит готовиться к новым, более мощным атакам.