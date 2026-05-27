Заксобрание Красноярского края разрабатывает закон об электросамокатах в городе (видео)

Законодательное Собрание Красноярского края работает над решением, касающимся средств индивидуальной мобильности.
Спикер парламента Алексей Додатко отметил, что в его основу легли обращения граждан, статистика дорожных происшествий и травм, которые получают горожане при столкновении с самокатами.
«Администрация Красноярска уже ограничила движение средств индивидуальной мобильности в центре города, но без краевого закона нормы в полном объеме не заработают. Мы вносим поправки в региональное законодательство с акцентом на ответственность прокатчиков. Действуем в интересах граждан, чтобы сделать Красноярск безопаснее», — отметил Алексей Додатко.