«Самокат»: каждый шестой россиянин считает роботов частью доставки будущего

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Каждый шестой россиянин считает, что ключевым элементом доставки будущего станут роботы-курьеры. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-ретейлера «Самокат», которое имеется в распоряжении ТАСС.
«16% опрошенных россиян считают, что ключевым элементом будущего станут роботы-курьеры, доставляющие покупки прямо к двери. Столько же (16%) респондентов делают ставку на развитие умных постаматов рядом с домом, автоматически пополняемых необходимыми товарами», — сказано в исследовании.
В то же время часть опрошенных ожидает скорее эволюции существующих сервисов, чем радикальных изменений. Так, 15% уверены, что доставка будущего останется похожей на современную, но станет заметно быстрее. Для 13% респондентов важнейшей характеристикой остается экологичность — они связывают это с использованием электротранспорта, роботизированных решений, малыми аэроперевозками и сокращением упаковки. Еще 6% ожидают появления сервисов, способных заранее предугадывать потребности пользователя и автоматически привозить необходимые товары, рассказали аналитики.
По данным исследования, 13% участников опроса связывают доставку будущего с перевозками по воздуху. Такой сценарий уже сейчас вызывает интерес у россиян: более половины (57%) готовы рассматривать аэродоставку, причем для большинства ключевым условием остается скорость — 40% заинтересованы в таком формате, если он окажется быстрее привычных способов.
В опросе приняли участие 2 051 респондент в возрасте от 18 до 60 лет по всей России.