С улиц Новосибирска за сутки вывезли 451 тонну смёта и 290 кубов отходов

За прошедшие сутки с магистралей и улиц Новосибирска вывезли 290 кубометров мусора, а также 451 тонну смета и грязи.
Такие данные привели в мэрии города. На борьбу за чистоту в дневную и ночную смену вышли 436 единиц специализированной техники и 316 дорожных рабочих. В результате совместных усилий специалисты подмели и отмыли 1 571 километр дорог и тротуаров.
Кроме того, в порядок привели 669 остановок общественного транспорта, 95 дорожных знаков, 102 островка безопасности и парковки, а также 45 пешеходных переходов. Не остались без внимания и элементы дорожной инфраструктуры: рабочие очистили 214 погонных метров пешеходных ограждений, 9 847 погонных метров барьерного ограждения «джерси» и 22 430 погонных метров волнового ограждения.
Параллельно в городе продолжаются работы по нанесению дорожной разметки — за те же сутки специалисты нанесли 14 425 погонных метров свежей разметки.