Перепуганных баранов в багажнике легковушки пытался перевезти незадачливый скотокрад

Сопроводительных документов к ним не было, передает «КТК». Выяснилось, что животных водитель попросту украл у другого местного жителя.
«Теперь ему грозит штраф около 13 млн тенге или даже колония сроком до пяти лет», — говорится в сюжете.
Со слов официального представителя ДП Восточно-Казахстанской области Карлыгаш Жусуповой, по данному факту начато досудебное расследование. Похищенный скот изъят и возвращен законному владельцу.
А в Астане, будучи в гостях, мужчина вынес из квартиры своей знакомой золотые украшения на млн тенге.