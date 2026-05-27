Перепуганных баранов в багажнике легковушки пытался перевезти незадачливый скотокрад

На автодороге Майкапшагай — Зайсан в багажнике автомобиля Mitsubishi Galant полицейские Восточно-Казахстанской области обнаружили четырех перепуганных баранов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Сопроводительных документов к ним не было, передает «КТК». Выяснилось, что животных водитель попросту украл у другого местного жителя.

«Теперь ему грозит штраф около 13 млн тенге или даже колония сроком до пяти лет», — говорится в сюжете.

Со слов официального представителя ДП Восточно-Казахстанской области Карлыгаш Жусуповой, по данному факту начато досудебное расследование. Похищенный скот изъят и возвращен законному владельцу.

