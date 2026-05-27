Спасатели четыре дня обследовали лес Красноярского края, где пропали Усольцевы

В крае спасатели обследовали непроходимые тропы в поисках семьи Усольцевых.

Источник: Комсомольская правда

На протяжении четырех дней в крае проходили поиски семьи Усольцевых. Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь пропали осенью 2025 года во время похода на Кутурчинском белогорье.

С 23 по 26 мая пешком и на квадроциклах спасатели обследовали 28 квадратных км труднодоступной местности в Манско-Уярском муниципальном округе. В КГКУ «Спасатель» рассказали, что следов пропавших обнаружить не удалось.

Приоритетная версия СК — несчастный случай во время непогоды.

Отметим, что в зоне поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых выпал снег.