Спасатели четыре дня обследовали лес Красноярского края, где пропали Усольцевы

На протяжении четырех дней в крае проходили поиски семьи Усольцевых. Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь пропали осенью 2025 года во время похода на Кутурчинском белогорье.
С 23 по 26 мая пешком и на квадроциклах спасатели обследовали 28 квадратных км труднодоступной местности в Манско-Уярском муниципальном округе. В КГКУ «Спасатель» рассказали, что следов пропавших обнаружить не удалось.
Приоритетная версия СК — несчастный случай во время непогоды.
Отметим, что в зоне поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых выпал снег.