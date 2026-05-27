Мусульмане Башкирии встречают Курбан-байрам

Согласно мусульманскому календарю, Курбан-байрам отмечается на десятый день месяца Зуль-хиджа, через 70 дней после Ураза-байрам. В этом году праздник пришелся на 27 мая. В Башкирии и в ряде других регионов страны с преимущественно мусульманским населением он официально объявлен нерабочим праздничным днем.
Согласно обычаю, в этот день мусульмане должны совершить полное омовение, надеть чистую одежду и идти в мечеть. Работать и заниматься домашними хлопотами в праздник не рекомендуется. Также лучше воздержаться от споров, обид и скандалов. Хорошо раздавать милостыню нуждающимся, дарить подарки, ходить в гости, угощать друг друга.
Начинается Курбан-байрам с традиционной утренней молитвы. В Уфе праздничная проповедь с участием Верховного муфтия Талгата Таджуддина состоится в мечети «Ляля-Тюльпан». Начало — в 9.00. Прямая трансляция будет доступна на Первом канале, телеканалах «Россия 1» и БСТ, а также в интернете.
Также в этот день на площадке возле мечети «Ляля-Тюльпан» пройдет «Курбан Халяль Фест». Запланированы праздничный концерт, халяльный фуд-корт, детские развлечения и спортивные игры (корэш, стрельба из лука
Что касается обряда жертвоприношения, для его совершения по всей Башкирии оборудовано более 60 специальных площадок. В Уфе они работают в Зинино и на Северном автовокзале. Всего в праздничный день планируется принести в жертву свыше 8 тысяч голов скота, из них более 2 тысяч — в Уфе.
Как отметил председатель Госкомитета РБ по ветеринарии Азат Зиганшин, на всех площадках организовано дежурство ветеринарных специалистов. Допускаются только клинически здоровые животные. После забоя будет проведена ветеринарно-санитарная экспертиза туш и дезинфекция территорий.
Для верующих на площадках предусмотрены парковки, места для намаза, подвоз воды, биотуалеты, морозильные камеры для хранения мяса, а также торговля исламской атрибутикой и продукцией халяль.
В уфимской мэрии предупредили, что в связи с проведением праздника на ряде участков дорог ограничат движение транспорта. Так, с 6 часов утра до 15.00 будут перекрыты:
— участок улицы Тукаева от Цюрупы до Зайнуллы Расулева,
— участок улицы Мустая Карима от Чернышевского до Коммунистической,
— крайняя правая полоса улицы Комарова вдоль мечети «Ляля-Тюльпан».
Как и в другие праздничные дни, плата за пользование муниципальными парковками взиматься не будет.
