Мусульмане Башкирии встречают Курбан-байрам

Что касается обряда жертвоприношения, для его совершения по всей Башкирии оборудовано более 60 специальных площадок. В Уфе они работают в Зинино и на Северном автовокзале. Всего в праздничный день планируется принести в жертву свыше 8 тысяч голов скота, из них более 2 тысяч — в Уфе.