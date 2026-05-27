В Ростове определили подрядчика для поверки электросчётчиков

ООО «Фреш Энерго» станет новым подрядчиком по поверке электросчётчиков в многоквартирных домах Ростова‑на‑Дону, сообщает ресурсоснабжающая организация «ТНС энерго Ростов‑на‑Дону».
Процедура для жителей остаётся бесплатной — необходимо лишь обеспечить специалистам доступ к счётчику в согласованную дату. В случае двукратного недопуска плата за электроэнергию будет рассчитываться по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5, что может привести к увеличению расходов.
Сотрудники подрядчика обязаны иметь при себе удостоверение с фото, подписью и печатью, а также доверенность от ресурсоснабжающей организации — эти документы предъявляются по требованию.
В «ТНС энерго Ростов‑на‑Дону» предупреждают: специалисты никогда не запрашивают ИНН, СНИЛС, паспортные данные или пароли от «Госуслуг». Проверить легитимность представителя можно на официальном сайте компании.
Результаты поверки публикуются в Федеральном информационном фонде на портале ФГИС «АРШИН». Актуальные данные по лицевому счёту доступны в личном кабинете и мобильном приложении гарантирующего поставщика.