Компания взяла с жительницы Ачинска полную предоплату за дверь и не передала заказ на фабрику

Роспотребнадзор помог жительнице Ачинска вернуть деньги за невыполненный заказ на межкомнатную дверь. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Женщина оформила покупку на сайте фабрики дверей в мае прошлого года. Договор на изготовление двери, коробки, наличника и ручки стоимостью 89 250 рублей она заключила с ООО «Симбиоз».

Покупательница внесла стопроцентную предоплату, продавец пообещал выполнить заказ за 45 рабочих дней. Но дверь покупательница так и не получила.

В ходе переговоров выяснилось, что «Симбиоз» оказался посредником, который из-за финансовых трудностей просто не передал заказ на фабрику. Женщина направила претензию с требованием вернуть предоплату, но компания проигнорировала ее.

Тогда она обратилась в Роспотребнадзор. Специалисты помогли составить исковое заявление в суд. В итоге с ООО «Симбиоз» взыскали больше 190 тысяч рублей: 89 250 рублей стоимости товара, 32 576 рублей неустойки, 5 тысяч рублей морального вреда и 63 413 рублей штрафа. Решение суда уже вступило в силу.

