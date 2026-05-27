Тигры из Хабаровского края проходят акклиматизацию в Казахстане

Акклиматизацию проходят амурские тигры, доставленные из Хабаровского края в Казахстан, сообщил президент России Владимир Путин. Четырех полосатых хищников отправили за границу для восстановления популяции местного вида кошачьих, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Глава государства поделился, через что сейчас проходят тигры и какое будущее их ждет, в статье «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии», которую опубликовали перед официальным визитом Владимира Путина в республику.
— Важное направление партнерства — экология и сбережение биоразнообразия. В связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении в Казахстане популяции амурского тигра наши профильные ведомства провели за год необходимую работу, — подчеркнул президент РФ.
В прошлом году четырех особей — двух взрослых тигров и двух тигрят — выловили в Хабаровском крае. Полосатые хищники прошли обследование и отправились на самолете «Аэрофлота» в дружественную республику.
Сейчас амурские тигры находятся в природном резервате «Иле-Балхаш». Ученые двух стран совместно помогают хищникам адаптироваться и пройти акклиматизацию в Казахстане. В скором времени их выпустят в дикую природу.
Напомним, что у полосатых хищников особая миссия в Казахстане — они помогут восстановить популяцию туранских тигров, которых истребили в прошлом веке. Ученые выяснили, что генетически к каспийским кошачьим наиболее близки именно амурские тигры.