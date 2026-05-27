В селе Гаровка-1 Хабаровского края прорвало трубопровод после гидравлических испытаний на ТЭЦ-3

В селе Гаровка-1 Хабаровского края произошёл порыв трубопровода при запуске горячего водоснабжения после гидравлических испытаний на ТЭЦ-3 города Хабаровска. Восстановительные работы планируют завершить к концу текущей рабочей недели. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в администрации Хабаровского муниципального района, авария локализована в районе улицы Центральной. Повреждёнными оказались подземные части подающего и обратного водовода, по которым горячая вода поступает к жилым домам и социальным объектам населённого пункта. На место оперативно выехали ремонтные бригады МУП «Куканское», за которым закреплён данный участок коммунальной инфраструктуры.
Специалисты предприятия уже приступили к земляным работам. Им предстоит вскрыть участок трубопровода, оценить степень повреждения и заменить изношенный фрагмент. Сложность работ связана с тем, что трубы пролегают на значительной глубине, а в зоне раскопок проходят другие подземные коммуникации, требующие особой аккуратности при ремонте.
Коммунальщики делают всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу ресурса потребителям. По предварительным оценкам, восстановительные работы продлятся ориентировочно до конца текущей рабочей недели. О точных сроках завершения ремонта в администрации пообещали сообщить дополнительно.
В районе организовано информирование жителей улицы Центральной и прилегающих территорий о временных неудобствах. На период ремонта абонентам рекомендовано запастись водой для бытовых нужд.
«Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за терпение», — обратились в администрации Хабаровского муниципального района к жителям.
Гидравлические испытания на ТЭЦ-3 проводились в рамках плановой подготовки к следующему отопительному сезону. Проверка теплосетей повышенным давлением позволяет выявить слабые места и предотвратить более серьёзные аварии зимой.
