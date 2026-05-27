Под Волгоградом похоронят труженицу тыла Марию Глухову

Сегодня, 27 мая, в Калачевском районе Волгоградской области простятся с Марией Глуховой — труженицей тыла, супругой ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина района Александра Глухова.

Как сообщили в районной администрации, похоронная процессия проследует в 12:00 мск от дома № 52 по ул. Краснознаменская в Калаче-на-Дону.

Мария Глухова в период Сталинградской битвы трудилась на заводе, занималась производством мин. В тылу совсем еще юной девушке пришлось заниматься не только тяжелым трудом, но и пережить осаду и голод.

Вместе с супругом — фронтовиком, прокурором и общественником Александром Глуховым они вырастили детей, воспитали внуков и правнуков.

В Калачевском районе о Марии Захаровне вспоминают, как о душевном, гостеприимном и сильном человеке. Даже в преклонные годы она сохраняла живой интерес к жизни.

Фото администрации Калачевского района.

