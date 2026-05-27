SuperJob: почти каждый второй ищет новую работу из-за низкой зарплаты

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Практически каждый второй работающий россиянин ищет новое место из-за низкой зарплаты, каждый десятый — из-за отсутствия карьерного роста. Это следует из исследования SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.
«46% работающих называют недовольство уровнем дохода в качестве основного мотива для выхода на рынок труда. 10% респондентов ищут другую работу из-за застоя в карьере», — говорится в сообщении.
Также указывается, что 9% россиян имеют желание сменить сферу деятельности. Кроме этого, 8% опрошенных начали поиск новой работы из-за реальных или ожидаемых сокращений штатов. Ещё 7% респондентов не устраивает начальство, столько же жалуются на условия труда, следует из исследования.
Опрос проходил с 5 по 12 мая 2026 года, участие принимали 1 600 респондентов старше 18 лет, имеющие работу.