Более 5,6 тыс. детей из новых регионов отдохнут в Ростовской области

Летом 2026 года Ростовская область примет на отдых более 9 тысяч детей из 14 регионов России. Как сообщили в пресс‑службе министерства здравоохранения региона, значительную часть — 5 625 ребят — составят дети из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, по словам заместителя министра образования Ростовской области Екатерины Саковниковой, летний отдых также организован для 100 детей из Курской области.
На реализацию оздоровительной кампании в областном бюджете на 2026 год предусмотрено свыше 1,37 млрд рублей. Средства направят на закупку путёвок для детей, выплату компенсаций родителям и организациям и организацию питания в лагерях с дневным пребыванием.
В период оздоровительной кампании к работе с детьми планируется привлечь около 16 тысяч специалистов: вожатых, воспитателей и педагогов‑психологов.