Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 5,6 тыс. детей из новых регионов отдохнут в Ростовской области

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Летом 2026 года Ростовская область примет на отдых более 9 тысяч детей из 14 регионов России. Как сообщили в пресс‑службе министерства здравоохранения региона, значительную часть — 5 625 ребят — составят дети из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, по словам заместителя министра образования Ростовской области Екатерины Саковниковой, летний отдых также организован для 100 детей из Курской области.

На реализацию оздоровительной кампании в областном бюджете на 2026 год предусмотрено свыше 1,37 млрд рублей. Средства направят на закупку путёвок для детей, выплату компенсаций родителям и организациям и организацию питания в лагерях с дневным пребыванием.

В период оздоровительной кампании к работе с детьми планируется привлечь около 16 тысяч специалистов: вожатых, воспитателей и педагогов‑психологов.