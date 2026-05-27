Житель ЕАО спилил три монгольских дуба и попал под уголовное дело

В Еврейской автономной области участковый уполномоченный полиции задержал мужчину, который решил разжиться древесиной самым прямым способом — бензопилой. Житель села Ленинское облюбовал три монгольских дуба на землях сельскохозяйственного назначения и, не спрашивая разрешения, пустил их под спил, сообщает пресс-служба УМВД по ЕАО.
Действовал он споро. К моменту задержания деревья уже превратились в аккуратные брёвна, которые мужчина носил к обочине дороги. Видимо, планировал вывезти добычу без лишних глаз, но не учёл бдительности участкового. Сотрудник полиции прибыл на место и прервал лесозаготовку на самом продуктивном этапе.
Ущерб от незаконной рубки оценили в 11 тысяч рублей. Сумма по нынешним меркам небольшая, но для уголовного дела вполне достаточная. Монгольский дуб — дерево ценное, и его самовольная вырубка квалифицируется отнюдь не как административная шалость.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Теперь жителю Ленинского предстоит объяснять, зачем ему понадобились именно эти три дуба и почему он не выбрал законный способ заготовки древесины.