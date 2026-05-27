Медведи повадились на кладбища в Советской Гавани в Хабаровском крае

В Советской Гавани прошло совещание, повод для которого оказался куда тревожнее обычной повестки. Местные кладбища облюбовали медведи, и терпеть такое соседство жители больше не намерены. Сотрудники управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края выехали на место, чтобы вместе с районной администрацией и полицией выработать конкретные меры защиты.
В Ванино тем временем проверяли, как устраняют нарушения на местном кладбище, ранее зафиксированные в «Атласе 27». Этот проект находится под личным контролем губернатора края, и спрос с исполнителей — строгий. Но главной темой выездных совещаний всё же стала безопасность людей на фоне участившихся выходов диких зверей.
По итогам встреч выработали план взаимодействия между управлением охотничьего хозяйства, муниципалитетами и отделами МВД по Ванинскому и Советско-Гаванскому районам. Речь идёт не о разовых рейдах, а о системной работе, которая должна свести к минимуму риск встречи человека с хищником. Главная цель звучит просто, но требует постоянного контроля — минимизация конфликтных ситуаций между людьми и дикими животными.
Пока охотоведы и полицейские договаривались, жители Советской Гавани наверняка запомнили, что поход на кладбище теперь требует особой бдительности. Медведи не спрашивают разрешения, и задача властей — сделать так, чтобы такие визиты заканчивались без трагедий.