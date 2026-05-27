В Хабаровске 31 мая перекроют центр из-за Крестного хода в честь Троицы

В Хабаровске 31 мая на час остановится автомобильное движение в центре города из-за Крестного хода. Об этом предупредили в городской администрации.
Как сообщили в мэрии, Хабаровская епархия Русской Православной Церкви проведёт общегородской Крестный ход в честь православной Троицы — колонна верующих пройдёт по улице Тургенева от Спасо-Преображенского кафедрального собора на площади Славы до Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери на Комсомольской площади. Шествие запланировано с 12:00 до 13:00, и на это время движение общественного транспорта в районе изменится.
Троллейбусы трёх маршрутов — № 1, 4 и 9 — в направлении центра поедут в объезд через улицы Запарина, Амурский бульвар и Калинина с выездом обратно на Муравьёва-Амурского. Автобусы тоже перестроят маршруты. Маршруты № 1 Л и 29К уйдут с Ленина на Запарина и Муравьёва-Амурского до Комсомольской. Маршрут № 1С проследует с Комсомольской через Муравьёва-Амурского и Калинина на Ленина.
Маршруты № 14, 19 и 82 направят с Муравьёва-Амурского по Комсомольской на Амурский бульвар и Калинина, с левым поворотом обратно на Муравьёва-Амурского. Маршруты № 29П и № 33 пойдут через Калинина на Ленина. Маршрут № 34 при движении от автовокзала проследует через Калинина, а в обратном направлении — через Запарина на Муравьёва-Амурского. Маршрут № 52 направится с Ленина через Запарина на Муравьёва-Амурского, а маршруты № 56, № 83 и № 83П — через Калинина на Ленину либо Запарина на Муравьёва-Амурского в зависимости от направления.
Движение всего транспорта на время Крестного хода будут регулировать сотрудники ДПС ГАИ. Уточнить информацию о работе конкретных маршрутов пассажиры могут у диспетчера МБУ Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45−00−56. В мэрии просят горожан учитывать временные ограничения при планировании поездок в этот день, чтобы не застрять в пробке и не опоздать по делам.