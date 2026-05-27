В Хабаровске 31 мая перекроют центр из-за Крестного хода в честь Троицы

Маршруты № 14, 19 и 82 направят с Муравьёва-Амурского по Комсомольской на Амурский бульвар и Калинина, с левым поворотом обратно на Муравьёва-Амурского. Маршруты № 29П и № 33 пойдут через Калинина на Ленина. Маршрут № 34 при движении от автовокзала проследует через Калинина, а в обратном направлении — через Запарина на Муравьёва-Амурского. Маршрут № 52 направится с Ленина через Запарина на Муравьёва-Амурского, а маршруты № 56, № 83 и № 83П — через Калинина на Ленину либо Запарина на Муравьёва-Амурского в зависимости от направления.