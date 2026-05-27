Троллейбус № 5 продлят до конечной остановки в Солнечном Красноярска

Троллейбус № 5 продлят до конечной остановки в микрорайоне Солнечный в Красноярске. Об этом рассказали в администрации города.
С 1 июня троллейбус будет курсировать по ул. 60 лет Образования СССР, не сворачивая на ул. Славы. При этом больше не будет остановки «4-й микрорайон» по ул. Славы.
По направлению «Гремячяя грива/СФУ» добавятся остановки «мкрн. Солнечный (конечная)», «ул. Петрушина», «мкрн. Солнечный», «4-й микрорайон» (по ул. 60 лет Образования СССР), «Детская библиотека “Жар-птица”», «ЖК “Снегири”», «ЖК “Ярослав”».
В сторону Солнечного появятся такие остановки, как «4-й микрорайон» (по ул. 60 лет Образования СССР), «Рынок (мкрн. Солнечный)», «мкрн. Солнечный», «мкрн. Солнечный (конечная)».
Отметим, что пока продление маршрута запускается в тестовом режиме до 31 октября, так как непонятно, как в холода поведёт себя техника.
По словам замруководителя департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игоря Манченко, если троллейбусам не будет хватать заряда батареи, то в зимний период придётся вернуться к прежней схеме (до ул. Славы).