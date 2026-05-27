Красноярцы завоевали восемь медалей всероссийских соревнований по гольфу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Московской области прошел финальный этап всероссийских соревнований по гольфу среди школьников.
В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из девяти регионов. Представители Красноярского края стали обладателями восьми наград.
Как сообщает пресс-служба крайспорта, в общекомандном зачете в возрастной группе 13−14 лет лучший результат показала красноярская команда лицея № 1 (Алина Матонина, Валерия Фрумина, Захар Сенченко и Артем Потехин). Второе место также занял красноярский коллектив гимназии № 9 (Ангелина Левченко, София Резвицкая, Илья Шагаев и Егор Зайцев).
В индивидуальном зачете среди девочек 11−12 лет золото завоевала Алина Матонина. У девочек 13−14 лет победительницей стала Ангелина Левченко, а бронзу здесь взяла Валерия Фрумина. В группе мальчиков 13−14 лет Артем Потехин стал победителем, а серебро завоевал Илья Шагаев. Среди мальчиков 11−12 лет Егор Зайцев взял бронзу.