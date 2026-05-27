Красноярцы завоевали восемь медалей всероссийских соревнований по гольфу

В индивидуальном зачете среди девочек 11−12 лет золото завоевала Алина Матонина. У девочек 13−14 лет победительницей стала Ангелина Левченко, а бронзу здесь взяла Валерия Фрумина. В группе мальчиков 13−14 лет Артем Потехин стал победителем, а серебро завоевал Илья Шагаев. Среди мальчиков 11−12 лет Егор Зайцев взял бронзу.