В Ростове из‑за аварии на Западной хорде ограничили движение

26 мая в Ростове‑на‑Дону из‑за ДТП временно ограничили движение автотранспорта в районе Западной хорды. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция в своих социальных сетях.
Авария произошла на улице Совхозной. В ведомстве призвали водителей заранее планировать маршруты и строго соблюдать требования дорожных знаков.
Ограничения затронули несколько участков: улицу Еременко (со стороны Западной хорды), съезд к улице Мадояна и пересечения проспекта Стачки с улицами Машиностроительной и Малиновского.