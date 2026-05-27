Красноярцам напомнили правила электробезопасности в период летних каникул

С наступлением летних каникул энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Сибири призвали жителей Красноярского края соблюдать правила безопасности рядом с энергообъектами. Специалисты напоминают, что электрический ток невозможно увидеть, услышать или почувствовать заранее. Даже незначительная неосторожность может привести к тяжелым последствиям. Жителям рекомендуют не приближаться к оборванным проводам ближе чем на 8−10 метров и сразу сообщать о таких случаях специалистам. Особую опасность представляют линии электропередачи и трансформаторные подстанции, рядом с которыми запрещено играть, запускать воздушных змеев, дроны и другие летательные модели. Энергетики также предупреждают, что нельзя проникать на территорию подстанций, открывать распределительные щиты, подниматься на опоры линий электропередачи или крыши энергообъектов. Опасно рыбачить рядом с ЛЭП, разводить костры под проводами и залезать на деревья, растущие вблизи электросетей. Отдельное внимание специалисты обращают на безопасность в быту. Не следует пользоваться электроприборами мокрыми руками или самостоятельно пытаться их ремонтировать. Энергетики призывают родителей регулярно напоминать детям о правилах электробезопасности и объяснять, что любые энергообъекты являются зоной повышенной опасности. Соблюдение простых мер предосторожности поможет избежать несчастных случаев и сохранить здоровье во время летнего отдыха.