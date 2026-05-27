Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Единый контакт-центр ответит на все вопросы российских абитуриентов

Учебные заведения страны готовятся к старту приёмной кампании.

Источник: Хабаровский край сегодня

Будущие студенты и их родители могут обратиться в единый контакт-центр поддержки абитуриентов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», операторы общероссийской горячей линии ответят на вопросы, связанные с подачей документов в вуз, в том числе с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн», и другие темы, связанные с приемной кампанией.

Звонки принимают по номеру 8 (800) 444−51−15.

Сама приемная кампания в вузах и организациях среднего профессионального образования стартует с 20 июня. Сейчас учебные заведения продолжают подготовку к ней.

— Подготовка к приемной кампании вышла на финишную прямую: важно обеспечить ее качественное, прозрачное и безопасное проведение. В новом учебном году абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест на программах СПО и свыше 620 тысяч — в высшем образовании. Наибольшее количество — по инженерным и техническим специальностям. Мы стремимся, чтобы ребята выбирали востребованные на рынке труда специальности и в будущем успешно трудоустраивались, — подчеркнул заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко во время совещания, посвященному готовности к приемной кампании.

Для целевого приема в высшем образовании выделено более 83 тысяч мест, больше всего — по направлениям в области медицины, инженерного дела, педагогики, сельского хозяйства.

— И, если ранее целевая квота устанавливалось в процентах в целом по стране, то в этом году она полностью детализирована по заказчикам, направлениям подготовки, университетам и регионам трудоустройства. Незаполненные места квот могут перераспределяться для зачисления участников спецоперации и их детей, — отметили в Минпросвещения РФ.

Что касается целевого обучения по программам СПО, то в этом году абитуриентам, подавшим заявку на заключение такого договора, предоставляется право на зачисление в первоочередном порядке.

Напомним, среди новшеств приемной кампании этого года — введенный «День тишины», то есть в день, когда университет формирует приказ, абитуриенты не смогут вносить изменение в заявление на зачисление, отозвать его.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше