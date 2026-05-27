Единый контакт-центр ответит на все вопросы российских абитуриентов

Будущие студенты и их родители могут обратиться в единый контакт-центр поддержки абитуриентов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», операторы общероссийской горячей линии ответят на вопросы, связанные с подачей документов в вуз, в том числе с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн», и другие темы, связанные с приемной кампанией.
Звонки принимают по номеру 8 (800) 444−51−15.
Сама приемная кампания в вузах и организациях среднего профессионального образования стартует с 20 июня. Сейчас учебные заведения продолжают подготовку к ней.
— Подготовка к приемной кампании вышла на финишную прямую: важно обеспечить ее качественное, прозрачное и безопасное проведение. В новом учебном году абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест на программах СПО и свыше 620 тысяч — в высшем образовании. Наибольшее количество — по инженерным и техническим специальностям. Мы стремимся, чтобы ребята выбирали востребованные на рынке труда специальности и в будущем успешно трудоустраивались, — подчеркнул заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко во время совещания, посвященному готовности к приемной кампании.
Для целевого приема в высшем образовании выделено более 83 тысяч мест, больше всего — по направлениям в области медицины, инженерного дела, педагогики, сельского хозяйства.
— И, если ранее целевая квота устанавливалось в процентах в целом по стране, то в этом году она полностью детализирована по заказчикам, направлениям подготовки, университетам и регионам трудоустройства. Незаполненные места квот могут перераспределяться для зачисления участников спецоперации и их детей, — отметили в Минпросвещения РФ.
Что касается целевого обучения по программам СПО, то в этом году абитуриентам, подавшим заявку на заключение такого договора, предоставляется право на зачисление в первоочередном порядке.
Напомним, среди новшеств приемной кампании этого года — введенный «День тишины», то есть в день, когда университет формирует приказ, абитуриенты не смогут вносить изменение в заявление на зачисление, отозвать его.