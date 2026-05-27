Врач Хвостов предупредил об опасности передозировки валерьянкой

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Передозировка валерьянкой в сочетании с алкоголем может привести к коме. При этом при тяжелой степени интоксикации возможно парадоксальное возбуждение, таким мнением с ТАСС поделился замдиректора института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ), доктор биологических наук Михаил Хвостов.
«Валерьянка, вопреки мифу о полной безвредности “травки”, действительно способна вызвать серьезную передозировку. Превышение рекомендованных доз грозит не только сонливостью, но и тяжелыми нарушениями работы сердца и нервной системы. В медицинской литературе не зафиксировано смертельных случаев исключительно от передозировки валерианой, однако в сочетании с алкоголем или другими седативными средствами она может привести к коме», — сказал собеседник агентства.
По словам Хвостова, при легкой степени передозировки у человека появляются заторможенность, сильная сонливость, тошнота и замедление пульса, при тяжелой — спутанность сознания, галлюцинации, рвота и парадоксальное возбуждение. При аллергии на валерьянку возможны симптомы от сыпи до анафилактического шока.