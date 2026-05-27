Врач Хвостов предупредил об опасности передозировки валерьянкой

«Валерьянка, вопреки мифу о полной безвредности “травки”, действительно способна вызвать серьезную передозировку. Превышение рекомендованных доз грозит не только сонливостью, но и тяжелыми нарушениями работы сердца и нервной системы. В медицинской литературе не зафиксировано смертельных случаев исключительно от передозировки валерианой, однако в сочетании с алкоголем или другими седативными средствами она может привести к коме», — сказал собеседник агентства.