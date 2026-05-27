Дорогу к Петропавловскому монастырю под Хабаровском заасфальтируют

В краевом минтрансе подчёркивают, что обновлённая трасса привлечёт ещё больше путешественников, а это в свою очередь подстегнёт местную экономику. В этом году стоимость ремонтных работ составит более 86 миллионов рублей, из которых 83,4 миллиона — федеральные средства, а свыше 2,5 миллиона — краевые. На обновление всей дороги до Петропавловки запланировано направить больше 215 миллионов рублей. Всего же в 2026 году по нацпроекту в регионе приведут в порядок свыше 140 километров городских и межмуниципальных трасс — это 59 участков дорожной сети.