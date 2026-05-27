Дорогу к Петропавловскому монастырю под Хабаровском заасфальтируют

В Хабаровском районе продолжается ремонт дороги к селу Петропавловка, где расположены женский монастырь и четыре глемпинга, популярные у жителей края и туристов. Трассу обновляют благодаря президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», и для местных жителей это событие без преувеличения историческое — асфальта здесь не было никогда.
Дорогу внесли в Атлас проблемных объектов, созданный по поручению губернатора Дмитрия Демешина. В прошлом году специалисты привели в порядок первые семь километров, а сейчас подрядчик перешёл на отрезок с седьмого по пятнадцатый километр. Дорожники уже заменили пучинистый грунт и обустроили рабочий слой насыпи. Чтобы защитить трассу от паводков, отсыпали свыше ста тысяч кубометров скального грунта и подняли основание на двадцать сантиметров. В первых числах июня начнётся укладка асфальта и укрепление обочин.
«У нас в Петропавловку всего одна дорога, по которой жители и на работу добираются, и в больницу ездят, и детей в школы отвозят. Спасибо нашему Президенту за инициативу создать такой проект, который помогает не только крупным городам, но и маленьким селам», — поделился житель села Петропавловка Денис.
В краевом минтрансе подчёркивают, что обновлённая трасса привлечёт ещё больше путешественников, а это в свою очередь подстегнёт местную экономику. В этом году стоимость ремонтных работ составит более 86 миллионов рублей, из которых 83,4 миллиона — федеральные средства, а свыше 2,5 миллиона — краевые. На обновление всей дороги до Петропавловки запланировано направить больше 215 миллионов рублей. Всего же в 2026 году по нацпроекту в регионе приведут в порядок свыше 140 километров городских и межмуниципальных трасс — это 59 участков дорожной сети.