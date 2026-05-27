В РФ одобрили закон об аресте имущества за правонарушения за рубежом: о каких статьях идет речь

В России рассмотрели законопроект о возможности ареста имущества за совершение административных правонарушений за рубежом. Госдума приняла его во втором и третьем чтениях. Арест будет налагаться на имущество при совершении правонарушений за рубежом по нескольким статьям КоАПа. Они представлены в итоговом документе, одобренном Госдумой. В том числе, меры будут применены в случае фиксации факта дискредитации релокантом ВС РФ.
Предполагается, что имущество будет арестовано, если человек за рубежом совершает также правонарушение, предусмотренное статьей 13.14.1 КоАПа. Пункт означает незаконное получение информации с ограниченным доступом.
Кроме того, арест будет назначаться при злоупотреблении свободой массовой информации (ст. 13.15) и повторном нарушении владельцем аудиовизуального сервиса установленного порядка распространения среди детей запрещенной информации (ч. 2 ст. 13.36).
Помимо прочего, меры примут при виновности релоканта в распространении информации, содержащей призывы к терроризму и экстремизму (ч. 2 ст. 13.37), сравнении СССР и нацистской Германии (ст. 13.48), незаконном распространении сведений о защищаемых лицах (ст. 17.13), нарушении порядка деятельности иноагента (ст. 19.34), распространении информации, оскорбляющей общество, государство, госсимволы России и т. д. (ч. 3,4,5 ст. 20.1).
Среди прочих статей, за которые релоканту будет положено наказание в виде ареста имущества:
— возбуждение ненависти или вражды (ст. 20.3.1);
— призывы к сепаратизму (ст. 20.3.2);
— призывы к санкциям (ст. 20.3.4);
— производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29);
— участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33).
Закон вступает в силу в сентябре этого года. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, оскорблявшие участников СВО россияне по возвращении в страну должны будут предстать перед судом. Он предложил разделить выезжающих за пределы РФ на две категории: те, кто уезжает с мирной целью и те, кто «разрушает страну».
Минпромторг тем временем исключил из перечня продукции, которую можно ввозить по параллельному импорту, ряд крупных компаний. В том числе, речь идет о товарах Asus, HP, Intel, Samsung.