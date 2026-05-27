В РФ одобрили закон об аресте имущества за правонарушения за рубежом: о каких статьях идет речь

В Госдуме приняли закон об аресте имущества у релокантов за дискредитацию ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

В России рассмотрели законопроект о возможности ареста имущества за совершение административных правонарушений за рубежом. Госдума приняла его во втором и третьем чтениях. Арест будет налагаться на имущество при совершении правонарушений за рубежом по нескольким статьям КоАПа. Они представлены в итоговом документе, одобренном Госдумой. В том числе, меры будут применены в случае фиксации факта дискредитации релокантом ВС РФ.

Предполагается, что имущество будет арестовано, если человек за рубежом совершает также правонарушение, предусмотренное статьей 13.14.1 КоАПа. Пункт означает незаконное получение информации с ограниченным доступом.

Кроме того, арест будет назначаться при злоупотреблении свободой массовой информации (ст. 13.15) и повторном нарушении владельцем аудиовизуального сервиса установленного порядка распространения среди детей запрещенной информации (ч. 2 ст. 13.36).

Помимо прочего, меры примут при виновности релоканта в распространении информации, содержащей призывы к терроризму и экстремизму (ч. 2 ст. 13.37), сравнении СССР и нацистской Германии (ст. 13.48), незаконном распространении сведений о защищаемых лицах (ст. 17.13), нарушении порядка деятельности иноагента (ст. 19.34), распространении информации, оскорбляющей общество, государство, госсимволы России и т. д. (ч. 3,4,5 ст. 20.1).

Среди прочих статей, за которые релоканту будет положено наказание в виде ареста имущества:

— возбуждение ненависти или вражды (ст. 20.3.1);

— призывы к сепаратизму (ст. 20.3.2);

— призывы к санкциям (ст. 20.3.4);

— производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29);

— участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33).

Закон вступает в силу в сентябре этого года. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, оскорблявшие участников СВО россияне по возвращении в страну должны будут предстать перед судом. Он предложил разделить выезжающих за пределы РФ на две категории: те, кто уезжает с мирной целью и те, кто «разрушает страну».

Минпромторг тем временем исключил из перечня продукции, которую можно ввозить по параллельному импорту, ряд крупных компаний. В том числе, речь идет о товарах Asus, HP, Intel, Samsung.

Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше