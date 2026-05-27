В Красноярске стартовали Дни духовного кино «ПроСвет»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В красноярском Доме кино открылись Дни духовного кино «ПроСвет». Проект реализуется в рамках празднования 165-летия Красноярской епархии.
Первый показ начался с выступления Сибирского мужского хора. Затем зрителям представили документальный фильм Натальи Гугуевой «Верные».
Картина посвящена последним дням семьи Николая II и рассказывает о людях, которые добровольно последовали за царской семьей в изгнание. В фильме приняли участие потомки царских слуг и охранников Ипатьевского дома.
С июня по декабрь 2026 года в рамках проекта пройдут показы художественных и документальных фильмов о житиях святых, покаянии, надежде на Бога, браке, воспитании детей в вере, преодолении семейных кризисов и сохранении духовно-нравственных традиций.
После каждого просмотра запланированы обсуждения с участием священнослужителей, культурологов, историков и кинематографистов.
Как сообщили в министерстве культуры Красноярского края, проект проходит по благословению главы Красноярской митрополии, митрополита Красноярского и Ачинского Никиты. Вход на все события свободный.