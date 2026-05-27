Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Троллейбус № 5 продлят до конечки в микрорайоне Солнечный в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 июня троллейбус № 5 будет ходить до конечной остановки в микрорайоне Солнечный. Изменения внесены по обращениям горожан в социальных сетях главы города.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 июня троллейбус № 5 будет ходить до конечной остановки в микрорайоне Солнечный. Изменения внесены по обращениям горожан в социальных сетях главы города.

По новой схеме троллейбус будет двигаться по улице 60 лет Образования СССР без поворота на улицу Славы. Из маршрута исключается остановка «4-й микрорайон» на ул. Славы.

В направлении «Гремячей гривы/СФУ» добавятся остановки: «мкрн. Солнечный (конечная)», «ул. Петрушина», «мкрн. Солнечный», «4-й микрорайон» (ул. 60 лет Образования СССР), «Детская библиотека “Жар-птица”», «ЖК “Снегири”» и «ЖК “Ярослав”».

В обратном направлении добавятся остановки: «4-й микрорайон» (ул. 60 лет Образования СССР), «Рынок (мкрн. Солнечный)», «мкрн. Солнечный» и конечная остановка «мкрн. Солнечный».

Маршрут продлили в тестовом режиме до 31 октября. После этого будет принято решение с учетом работы троллейбусов в зимний период и запаса хода аккумуляторов, сообщили в мэрии.