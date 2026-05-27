Вирусолог назвал регионы, в которых обитают комары-переносчики инфекций

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Комары-переносчики опасных тропических лихорадок обитают на территории Волгоградской области, Краснодарского края, а также в регионах Кавказа, сообщил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Николая Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Такие комары обитают в основном в Волгоградской области, на Кубани и в регионах Кавказа. Пока что их малочисленное количество, большой угрозы российскому населению они не приносят», — сказал Альтштейн, отвечая на вопрос о том, где в России обитают комары, которые могут переносить опасные тропические заболевания.
Он отметил, что комары — это «хороший распространитель вирусов». В России комары могут переносить лихорадку денге, лихорадку Западного Нила, малярию и другие болезни.
Эксперт посоветовал россиянам, которые бывают на природе в перечисленных регионах, надевать закрытую одежду и применять специальные средства для защиты от укусов комаров. При появлении неблагоприятных симптомов рекомендуется обращаться к врачу.