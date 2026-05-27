Автобусные маршруты в Троицке изменятся 30 мая из-за легкоатлетического забега

«30 мая с 7:15 до конца мероприятия меняются маршруты в Троицке», — говорится в сообщении.
Изменения на время проведения легкоатлетического забега «Троицк без границ»: автобус е131 после Ватутинок вместо Калужского шоссе и ул. Центральная идeт по ул. Текстильщиков, Полковника Милиции Курочкина и Профессора Летохова; автобусы 168, 126, 278 вместо ул. Полковника Милиции Курочкина, Октябрьского проспекта и ул. Академика Черенкова идут по ул. Текстильщиков и Калужскому шоссе через дер. Красная Пахра; автобус № 906 после ЖК «Ватутинки Парк» вместо ул. Текстильщиков, Октябрьского проспекта и ул. Физическая идeт по Калужскому шоссе (с заездом на ул. Текстильщиков) через дер. Красная Пахра.
Автобус с117 вместо ул. Текстильщиков, Калужского шоссе и Октябрьского проспекта до остановки Троицк (Академическая площадь) идeт по ул. Полковника Милиции Курочкина и Профессора Летохова; с156 после Ватутинок вместо Калужского шоссе, ул. Центральная и Октябрьского проспекта идeт по ул. Текстильщиков; с187 вместо ул. Центральная идeт по Калужскому шоссе с заездом к остановке «Центр московского долголетия»; с924 вместо ул. Центральная идeт по Калужскому шоссе.