Скандал вокруг группы «Нур-Мукасан» близится к суду

Конфликт между участниками дуэта начался полгода назад, передает «КТК». По всей видимости, Мукасану не понравилось, что его песню исполняли бывший коллега Нурлан и арт-директор Галымжан. Обвинив их в нарушении авторских прав, Мукасан пригласил их на встречу, а затем, как утверждает бывший директор, избил его. Более того, по словам Галымжана, Мукасан был не один — вместе с двумя мужчинами они втроем набросились на него.
Журналистам телеканала не удалось узнать позицию самого Мукасана. Певец отказался от встречи и лишь коротко заявил, что никого не избивал.
«Все расследуется в рамках закона. Компетентные органы работают. Никто без дела не сидит. Скоро все станет ясно, тогда и выяснится, кто есть кто. За ложные обвинения они сами понесут ответственность по закону. Все, что они говорят, — ложь. Он не от меня пострадал, а от бога получил наказание», — сказал певец Мукасан Шахзадаев.
В департаменте полиции Алматы журналистам телеканала сообщили, что расследование близится к завершению.
«По данному факту возбуждено уголовное дело, сейчас расследование находится на стадии завершения. До конца месяца стороны будут уведомлены о завершении следствия. Затем они ознакомятся с материалами дела, после чего материалы будут направлены в районную прокуратуру. После проверки законности всех следственных действий и экспертиз прокуратура направит дело в суд», — отметила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
