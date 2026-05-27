Скандал вокруг группы «Нур-Мукасан» близится к суду

Конфликт между участниками дуэта начался полгода назад, передает «КТК». По всей видимости, Мукасану не понравилось, что его песню исполняли бывший коллега Нурлан и арт-директор Галымжан. Обвинив их в нарушении авторских прав, Мукасан пригласил их на встречу, а затем, как утверждает бывший директор, избил его. Более того, по словам Галымжана, Мукасан был не один — вместе с двумя мужчинами они втроем набросились на него.