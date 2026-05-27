В Таганроге из-за падения обломков ракеты загорелись автомобили

Утром 27 мая в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожена ракета в Таганроге. Об этом сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
В результате падения ее обломков произошло возгорание автомобилей на ул. Циолковского.
Как отметил глава региона, информация о пострадавших уточняется.
