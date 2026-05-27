Небо над Волгоградом открыли для полетов гражданской авиации

Росавиация 27 мая в 06:37 мск отменила режим «Ковер» в волгоградскому аэропорту, где ранее были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
На данный час задерживаются три рейса. Так, вылет из Волгограда в Шереметьево с 10:30 мск перенесен на 12:20 мск. Позднее прибудут из столицы два рейса, назначенные на 09:30 мск и 9:40 мск.
Напомним, что в регионе всю ночь 27 мая действовала беспилотная опасность, а утром была объявлена ракетная опасность. Эта угроза сохранялась 45 минут.
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.