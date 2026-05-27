Дмитрий Демешин наградил пограничников в Хабаровске в преддверии профессионального праздника

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл торжественный приём для ветеранов и действующих сотрудников пограничной службы. Встреча была приурочена к их профессиональному празднику. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщил глава региона в своём официальном канале, на встречу были приглашены ветераны пограничной службы, сотрудники Пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, а также Хабаровского пограничного института. Дмитрий Демешин подчеркнул особое значение службы пограничников для приграничного региона.
«Для нашего приграничного региона охрана восточных рубежей — не просто работа, а вопрос национальной безопасности и суверенитета. Пограничники первыми принимают удар, каждый день действуют в условиях риска для жизни. Их верность присяге, выдержка и дисциплина — реальный образ жизни, а не громкие слова», — сказал губернатор.
В ходе торжественного приёма Дмитрий Демешин вручил отличившимся сотрудникам Почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора края. Награды вручены за высокие результаты в служебной деятельности, вклад в патриотическое воспитание молодёжи, развитие ветеранского движения и добросовестный труд. Глава региона отметил, что пограничное братство Хабаровского края всегда отличалось крепостью духа и профессионализмом. Ветераны передают бесценный опыт молодым сотрудникам, а действующие офицеры достойно несут службу на дальневосточных рубежах.
День пограничника традиционно отмечается в России 28 мая. В Хабаровском крае праздничные мероприятия пройдут во всех приграничных районах.
