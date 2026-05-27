«Вегас» с Дорофеевым и Барбашевым стал первым финалистом Кубка Стэнли

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. «Вегас» дома со счетом 2:1 обыграл «Колорадо» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в финал Кубка Стэнли.
В составе победителей шайбы забросили Марк Стоун (5-я минута) и Коул Смит (55). У «Колорадо» отличился Габриэль Ландескуг (58).
Российские нападающие «Вегаса» Павел Дорофеев и Иван Барбашев не отметились результативными действиями. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не принял участия в матче из-за повреждения.
«Вегас» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−0. Клуб выступает в НХЛ с сезона-2017/18 и в третий раз сыграет в финальной серии Кубка Стэнли. Впервые команда боролась за кубок в дебютном сезоне и уступила в финале «Вашингтону» со счетом 1−4 в серии. В 2023 году «Вегас» впервые стал обладателем трофея, в финале команда из Невады победила «Флориду» (4−1). В финале «Вегас» сыграет с победителем пары «Каролина» — «Монреаль» (2−1 в серии).
По итогам регулярного чемпионата «Вегас» стал победителем Тихоокеанского дивизиона. В первом раунде команда обыграла «Юту» (4−2 в серии), а затем одолела «Анахайм» (4−2). «Колорадо» стал победителем регулярного чемпионата, в первом раунде клуб выиграл у «Лос-Анджелеса» (4−0 в серии), а далее оказался сильнее «Миннесоты» (4−1).
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.