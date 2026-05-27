«Вегас» с Дорофеевым и Барбашевым стал первым финалистом Кубка Стэнли

«Вегас» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−0. Клуб выступает в НХЛ с сезона-2017/18 и в третий раз сыграет в финальной серии Кубка Стэнли. Впервые команда боролась за кубок в дебютном сезоне и уступила в финале «Вашингтону» со счетом 1−4 в серии. В 2023 году «Вегас» впервые стал обладателем трофея, в финале команда из Невады победила «Флориду» (4−1). В финале «Вегас» сыграет с победителем пары «Каролина» — «Монреаль» (2−1 в серии).