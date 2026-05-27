Возможный случай Эболы зафиксировали в Индии: женщина прибыла в страну из Уганды

Times of India: женщину в Индии поместили на карантин с подозрением на Эболу.

Источник: Комсомольская правда

Первый возможный случай лихорадки Эбола зафиксировали на территории Индии. На карантин поместили женщину, прибывшую из Уганды. Она находится в городе Бангалор, пишет The Times of India.

По данным газеты, гражданка Уганды прибыла в Индию 23 мая. Врачи выявили у туристки характерные для вируса Эбола симптомы. Женщина пожаловалась на слабость.

Гражданку Уганды направили в специализированную больницу Бангалора. У женщины уже взяли анализы для лабораторного исследования.

Врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о частых симптомах Эболы. Он сообщил, что вирус может переноситься тяжело из-за резкого подъема температуры. Среди симптомов Эболы часто встречаются также сильная головная боль, слабость, боли в мышцах и горле, тошнота и рвота.