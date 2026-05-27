Возможный случай Эболы зафиксировали в Индии: женщина прибыла в страну из Уганды

Врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о частых симптомах Эболы. Он сообщил, что вирус может переноситься тяжело из-за резкого подъема температуры. Среди симптомов Эболы часто встречаются также сильная головная боль, слабость, боли в мышцах и горле, тошнота и рвота.