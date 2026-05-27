В Хабаровске женщина, годами жившая в аварийном доме, отсудила квартиру

Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска вмешалась в историю, которая для местной жительницы давно превратилась в бесконечное ожидание. Дом на улице Зелёной, где она живёт, признали аварийным и подлежащим сносу. Сделали это официально, с постановлением и печатями. Но на этом всё и остановилось — никаких мер по переселению не приняли, а другого жилья женщине не предложили.