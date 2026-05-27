Байден подал в суд на Минюст Соединенных Штатов

Экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден подал в суд на американский Минюст, чтобы добиться запрета на публикацию записи его общения с автором мемуаров в 2016—2017 годах после смерти старшего сына от рака. Об этом во вторник, 26 мая, сообщило агентство Bloomberg.
— Истец Джозеф Байден просит суд наложить бессрочный запрет на раскрытие Минюстом материалов комитету Конгресса, — сказано в иске.
Политик не согласен с тем, чтобы контролируемый республиканцами юридический комитет палаты представителей получил записи его общения с автором мемуаров в 2016 и 2017 годах. Он указал, что записи были частью процесса работы над книгой и включали деликатные вопросы. Бывший американский лидер напомнил, что в 2015 году от онкологии скончался его старший сын Бо, этого в том числе касались обсуждения с автором мемуаров.
Минюст получил данные материалы в 2023 году в рамках расследования нарушений при обращении Байдена с секретными документами, результатом которого стал вывод об отсутствии оснований для привлечения его к уголовной ответственности.
Экс-президент настаивает, что оглашение материалов пошло бы вразрез с необходимостью защищать неприкосновенность частной жизни, с чем якобы ранее был согласен Минюст. В иске сказано, что при нынешнем президенте Дональде Трампе ведомство изменило позицию и в феврале заявило о намерении передать аудиозаписи и стенограммы законодателям 15 июня, передает агентство.
19 мая сообщалось, что в Белом доме анонсировали создание специального компенсационного фонда в размере 1,7 миллиарда долларов для пострадавших от действий Минюста США в период правления Джо Байдена.