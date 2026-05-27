По сертификату молодоженов северяне смогут сдать кровь на ферритин и витамин D

На Ямале расширяют программу сертификата молодоженов, чтобы супруги смогли детально изучить свое репродуктивное здоровье. Как пишет Ямал 1, в перечень добавят шесть новых исследований.
В их числе — анализы на ферритин, два гормона щитовидной железы (тиреотропный и тироксин) для обоих супругов, а также определение антител к вирусу краснухи, токсоплазме и анализ крови на витамин D для будущих мам.
Обновленный сертификат начнет действовать уже с июня.
