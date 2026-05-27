В Беларуси клинически испытывается препарат, эффективный против рака легких

Замдиректора Института физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси Татьяна Невар сказала БелТА, что идут клинические испытания препарата, который эффективен против рака легких.
Спикер напомнила, что названный институт разрабатывает как лекарственные субстанции, так и препараты.
«В настоящее время в работе два оригинальных препарата, аналогов которых не существует сегодня. Мы дошли до стадии клинических испытаний. Один из них — препарат на основе циклопептида, в ходе доклинических испытаний показавший высокую эффективность против рака легких», — сказала Невар.
По ее словам, специалисты возлагают огромные надежды на препарат, ожидая хороших результатов клинических испытаний.
