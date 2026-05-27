В День защиты детей в Иркутской области ограничат продажу алкоголя

Меры будут действовать с 8.00 до 23.00.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 27 мая. В Иркутской области 1 июня ограничат продажу алкогольной продукции. Запрет будет действовать с 8.00 до 23.00.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что меры не распространяются на точки общественного питания.

За нарушение вводимых ограничений для должностных и юридических лиц предусмотрен штраф от 20 до 300 тысяч рублей.

В период действующего запрета региональная служба потребрынка и лицензирования будет принимать от жителей информацию о фактах нарушений по телефонам горячей линии.

Ранее агентство рассказывало, что 26 мая ограничения по продаже алкоголя вводились в Приангарье в связи с последними звонками в школах региона. Меры действовали в 42 муниципалитетах.