В День защиты детей в Иркутской области ограничат продажу алкоголя

IrkutskMedia, 27 мая. В Иркутской области 1 июня ограничат продажу алкогольной продукции. Запрет будет действовать с 8.00 до 23.00.
В пресс-службе регионального правительства уточнили, что меры не распространяются на точки общественного питания.
За нарушение вводимых ограничений для должностных и юридических лиц предусмотрен штраф от 20 до 300 тысяч рублей.
В период действующего запрета региональная служба потребрынка и лицензирования будет принимать от жителей информацию о фактах нарушений по телефонам горячей линии.
Ранее агентство рассказывало, что 26 мая ограничения по продаже алкоголя вводились в Приангарье в связи с последними звонками в школах региона. Меры действовали в 42 муниципалитетах.