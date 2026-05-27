От +14 до +23, дожди, грозы и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 27 мая

Согласно прогнозу, 27 мая в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня и вечером пройдет кратковременный дождь, гроза, в остальной период обойдется без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный разовьет скорость до 8 — 13 м/с, порывы, в том числе при грозе, усилятся до 15 — 19 м/с. В ночь на 28 мая будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный и западный задует со скоростью 7 — 12 м/с, ночью, а также при грозе, порывы усилятся до 15 — 17 м/с.