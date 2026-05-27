Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От +14 до +23, дожди, грозы и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 27 мая

От +7 до +24, дождь, грозу и ветер обещают синоптики в Ростовской области в среду.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 27 мая будет прохладной, с дождями, грозами и сильным ветром. Подробный прогноз на среду выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Согласно прогнозу, 27 мая в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня и вечером пройдет кратковременный дождь, гроза, в остальной период обойдется без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный разовьет скорость до 8 — 13 м/с, порывы, в том числе при грозе, усилятся до 15 — 19 м/с. В ночь на 28 мая будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный и западный задует со скоростью 7 — 12 м/с, ночью, а также при грозе, порывы усилятся до 15 — 17 м/с.

В Ростовской области в среду будет облачно с прояснениями. Местами пройдетв кратковременный дождь, возможна гроза. Северо-западный с переходом на юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8 — 13 м/с, местами, в том числе при грозе, порывы разгонятся до 15 — 19 м/с. В ночь на четверг будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь. Ветер юго-западный и западный разовьет скорость до 7 — 12 м/с, ночью местами, а также при грозе, порывы усилятся до 15 — 19 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.

Днем 27 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +21 — +23 градусов. В ночь на 28 мая ожидается от +14 до +16 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в среду составит от +14 до +19 градусов, местами столбики термометров поднимутся до +24. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до +13 — +18 градусов, при прояснениях — до +7.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.