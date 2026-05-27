Село под Хабаровском осталось без горячей воды из-за прорыва трубы

В селе Гаровка-1 под Хабаровском запуск горячего водоснабжения после гидравлических испытаний на ТЭЦ-3 обернулся коммунальной аварией. На улице Центральной не выдержал трубопровод, и теплоноситель ушёл под землю, оставив жителей без горячей воды. В администрации Хабаровского района подтвердили, что порыв произошёл непосредственно при запуске системы.
На месте сейчас работает МУП «Куканское». Коммунальщикам предстоит восстановить подземную часть подающего и обратного водовода, а это небыстрый процесс. По предварительным оценкам, ремонтные работы продлятся до конца текущей рабочей недели.
В администрации приносят жителям извинения за доставленные неудобства и просят набраться терпения. Ситуация неприятная, но стандартная для периода опрессовок — именно для выявления таких слабых мест и проводятся гидравлические испытания.