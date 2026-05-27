Народные приметы на 28 мая: чего нельзя делать в день Пахома Теплого?

28 мая Церковь чтит память монаха Пахомия Великого, в народном календаре — Пахом Теплый. На Руси в этот день было принято завязывать узелки из волос, лежать на земле и добавлять молоко в воду. Расскажем, что еще делали наши предки, чтобы избежать беды, а также какие запреты они соблюдали, чтобы не лишиться денег, здоровья и любви.
Народные приметы на 28 мая: что нельзя делать.
В стародавние времена в день Пахома Теплого строго-настрого запрещалось перечить старикам. Тому, кто спорит с пожилыми людьми, относится к ним неуважительно или высмеивает, предстоит год в тоске да печали провести.
Нельзя обижать животных и птиц. Если прогнать от дома соседскую кошку или напугать ворону, в дом придет беда, говорили на Руси.
Если прислушиваетесь к приметам, 28 мая не стоит браниться у очага или жечь мусор. Это может стать причиной пожара.
Рекомендуется отложить генеральную уборку, перестановку мебели и ремонт. Наши пращуры верили в Домового и боялись его разозлить. Якобы в день Пахома Теплого дух чутко спит — любой шум может стать причиной его пробуждения. А тех, кто нарушит сон Домового, ждут неприятности — грохот по ночам, пропажа ценностей и страшные видения.
Тем, кто переживает о здоровье, 28 мая не рекомендуется оставлять на столе грязную посуду. В старину говорили, что невымытые после ужина тарелки могут стать причиной болезней в семье.
Дата не подходит для поездок и начала новых дел. Ничего хорошего все равно не получится, говорили наши пращуры.
Если случайно наденете какую-то вещь наизнанку, нужно снять ее и отложить в сторону: выходить в ней из дома может быть опасно — весь день неудачи преследовать будут.
В этот день не стоит ходить в гости. Если же необходимо зайти к кому-либо по срочному делу, не вытирайте руки хозяйским полотенцем: так можно забрать себе чужие проблемы.
Чтобы не лишиться капитала, не пересчитывайте деньги до обеда. По этой же причине не следует брать у кого-либо взаймы и давать в долг.
Народные приметы на 28 мая: что можно делать.
День считался у крестьян благоприятным для работы на земле. С раннего утра наши предки трудились в поле и огороде, работали во дворе, ухаживали за скотиной. Дел у людей хватало — нужно было и старикам помочь, и с детьми позаниматься, и в храм успеть. 28 мая святого Пахома просили хорошей погоды и сил, чтобы урожай в этом году не разочаровал.
Несмотря на то, что масштабная уборка в жилище в этот день является нежелательной, оставлять дома грязь все же не рекомендуется. Можно подмести пол и вытереть пыль: важно сделать это до обеда, тогда Домовой не будет злиться. Справившись с делами, нужно обязательно проветрить все комнаты. В старину бытовало поверье, что ветер может «выдуть» из избы болезни и безденежье.
С этим днем связывали немало обрядов на укрепление семейных связей. Чтобы супруги были едины в решении всех вопросов и никогда не ссорились, нужно было взять по одному волоску с головы мужа и жены, связать их, капнуть на них воском свечи, читая специальный наговор. Полученный таким образом ритуальный предмет прятали в белый мешочек и зашивали в пододеяльник. Считалось, что этот нехитрый способ положит конец разногласиям в семье и принесет в дом долгожданный мир и благополучие.
Чтобы сохранить молодость и стать еще красивее, женщины на Руси умывались в этот день водой с молоком, а чтобы муж на других женщин не смотрел — добавляли ему в чай или квас немного меда.
Для укрепления здоровья 28 мая наши предки ходили босиком по мокрой от росы траве и даже ложились на землю, чтобы стать сильнее.
Народные приметы о погоде на 28 мая.
Теплая погода в Пахомов день — добрый знак, сулящий щедрый урожай зерна и меда.
Если на улице было солнечно, но закапал дождик, в этом году получится набрать много грибов.
Гром 28 мая — предупреждение о засушливом лете.
Внезапное похолодание на Пахома Теплого указывает на то, что жары в июне не будет.
Сильный ветер в этот день — предвестник ранней осени.
Именинники 28 мая.
В этот день именины отмечают Анастасия, Дмитрий и Пахом.