Результаты удивили даже опытных инспекторов: в Красноярске задержали водителя с экстремально высоким уровнем опьянения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске сотрудники ДПС задержали 46-летнего водителя Chevrolet, который сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Автомобиль остановили на улице Крайней. Внимание инспекторов привлекла неаккуратная манера вождения.
После остановки полицейские провели освидетельствование. Прибор показал 2,205 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это более чем в 14 раз выше допустимой нормы.
Такой результат говорит о крайне тяжелой степени опьянения. В таком состоянии водитель представлял прямую угрозу не только для себя, но и для других участников дорожного движения.
При этом мужчина не согласился с показаниями прибора. В отношении него составили административный материал за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Теперь водителю грозит штраф 45 тыс. рублей и лишение права управления транспортом на срок до двух лет.