62,2 млн рублей направят на поддержку садоводства Нижегородской области. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе правительства региона.
По данным Минсельхоза региона, сельхозтоваропроизводители выращивают плодовые и ягодные культуры в девяти муниципалитетах области. Больше всего — яблони и черную смородину. В прошлом году фермеры собрали более 1,3 тыс. тонн плодов и ягод. Это на 339,5 тонны больше, чем в 2024 году.
Выращенная продукция отправляется в торговые сети и на перерабатывающие предприятия Нижегородской области. Также поставки идут и за пределы региона.