Омская таможня предупредила о новых правилах ввоза товаров из стран ЕАЭС

С 1 июня 2026 года в России начнёт действовать новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран Евразийского экономического союза. Для пересечения границы импортёру потребуется оформить документ о предстоящей поставке, внести обеспечительный платёж и получить индивидуальный QR-код. Об этом напомнили в Омской таможне.
Новые правила вводятся федеральным законом от 17 апреля 2026 года № 101-ФЗ. Документ о предстоящей поставке необходимо подать по каждой транспортной единице не позднее чем за два дня до ввоза товаров. В нём указываются участники сделки, информация о товарах, разрешительные документы, дата ввоза, сумма обеспечения либо основание для освобождения от его уплаты.
QR-код перевозчик должен будет предъявить сотрудникам таможни по требованию — в электронном виде или на бумаге. Если нарушений в документах не выявят, проверка займёт несколько минут.
При отсутствии QR-кода или расхождении данных в документах транспортному средству с товарами запретят въезд в Россию. Перевозчикам рекомендуют заранее проверять соответствие документа о поставке через специальный сервис ФНС. Памятка для импортёров и перевозчиков также размещена на пунктах пропуска и сайте ФТС России.