Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская таможня предупредила о новых правилах ввоза товаров из стран ЕАЭС

Перевозчикам понадобится заранее оформить поставку и получить QR-код.

Источник: Om1 Омск

С 1 июня 2026 года в России начнёт действовать новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран Евразийского экономического союза. Для пересечения границы импортёру потребуется оформить документ о предстоящей поставке, внести обеспечительный платёж и получить индивидуальный QR-код. Об этом напомнили в Омской таможне.

Новые правила вводятся федеральным законом от 17 апреля 2026 года № 101-ФЗ. Документ о предстоящей поставке необходимо подать по каждой транспортной единице не позднее чем за два дня до ввоза товаров. В нём указываются участники сделки, информация о товарах, разрешительные документы, дата ввоза, сумма обеспечения либо основание для освобождения от его уплаты.

QR-код перевозчик должен будет предъявить сотрудникам таможни по требованию — в электронном виде или на бумаге. Если нарушений в документах не выявят, проверка займёт несколько минут.

При отсутствии QR-кода или расхождении данных в документах транспортному средству с товарами запретят въезд в Россию. Перевозчикам рекомендуют заранее проверять соответствие документа о поставке через специальный сервис ФНС. Памятка для импортёров и перевозчиков также размещена на пунктах пропуска и сайте ФТС России.