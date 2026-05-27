«Окна открыть невозможно»: нечистоты затопили улицы под Алматы

Жители Боралдая в Алматинской области пожаловались на разлив канализационных стоков возле жилых домов. Нечистоты текут прямо по улицам и затапливают дворы многоэтажек. Из-за сильного запаха невозможно открыть окна. В районе стало заметно больше мошек и комаров.
«Лето начинается: запах — это одно, мошки. Там, где такая сырость, обязательно будут блохи. Это также переносчики инфекции, это вся зараза. Окна открыть невозможно», — рассказала жительница поселка Марина Шефер.
Проблема появилась после запуска новой канализационной насосной станции, построенной два года назад. Однако оборудование, как утверждают жители, не выдерживает нагрузки. «Генератор ни разу не запустился. Каким именно способом, как этот проект прошел госэкспертизу?» — заявила местная жительница Наталья Аношкина.
Жители возмущены тем, что станция расположена рядом с жилыми домами и детскими площадками. Многие родители боятся отпускать детей гулять во двор. «Детей страшно отпустить во двор, потому что ямы достаточно глубокие, размывало. Прямо фонтанчиками било из-под земли — это канализационные отходы», — рассказала Светлана Иржавская.
В акимате Боралдая подтвердили, что на станции произошел сбой. Аким поселка Данияр Конурбаев сообщил, что автоматика вышла из строя во время отключения электричества, а резервный генератор не сработал. «Из-за этих моментов произошел разлив воды», — пояснил он.
Чиновники планируют установить дополнительный резервуар объемом до 300 кубометров для решения проблемы. На эти работы из местного бюджета выделят 15 миллионов тенге. Строительство начнется в ближайшее время, жителей попросили потерпеть еще несколько месяцев.