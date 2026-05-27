К концу учебного года омским школам удалось частично закрыть нехватку педагогов

В городском департаменте образования раскрыли данные о наличии педагогических вакансий в омских школах по состоянию на 15 мая 2026 года, исходя из чего можно сделать вывод о потребности образовательных учреждений в соответствующих кадрах. В частности, по подсчетам «СуперОмска», совокупно не хватает порядка 330 учителей по 15 предметам. Стоит отметить, что эта цифра несколько ниже, чем месяцем ранее: на середину апреля фиксировали порядка 355 вакансий.